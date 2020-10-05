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Факты / Lifestyle

В Украину возвращаются грозы: погода на 5 октября

Погода в Украине в понедельник, 5 октября, будет достаточно переменчивой. 

В западных областях ожидаются сильные грозы и порывы ветра до 12 м/с. Температура днем 21-24, ночью 11-14. 

На Севере страны будет облачная с прояснения погода, однако грозы все таки зацепят Житомирскую область. Воздух прогреется до 22 днем и 15 ночью. 

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В центральных и восточных регионах Украины ожидается теплая погода, без осадков. Столбики термометров покажут 20-23 днем и 7-11 ночью. 

Жителям южных областей нужно приготовится к облачной с прояснениями погоде. Воздух прогреется до 23 днем и до 18 ночью. 

Погода на 5 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в октябре 2020

Синоптики прогнозировали, что в начале октября 2020 будет резкое похолодание, однако оно будет не продолжительным.

Средняя температура воздуха в Украине снизится до +15, а к концу месяца — до +9.

Однако ноября не будет холоднее октября, а зима — теплее, чем обычно.

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