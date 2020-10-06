Компания Apple покажет четыре новых iPhone с поддержкой 5G на презентации 13 октября.
Трансляция мероприятия состоится в 20.00 на сайте и на YouTube-канале компании.
Apple на презентации покажет iPhone mini с 5,4-дюймовым экраном.
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В них будет дизайн с острыми краями и обновленной камерой.
В Pro-модели додадут LiDAR-сенсоры и OLED-дисплей.
Новые iPad и Apple Watch
В сентябре компания представила две новые версии Apple Watch, iPad и iPad Air.
Также представили единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness.
На презентации Apple 2020 не показали новую линейку iPhone 12 накануне все же появилась информация, которыми могут быть некоторые модели.