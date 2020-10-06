6 октября в мире отмечают День охраны мест обитаний. Этот праздник призван обратить внимание человечества на проблему сохранения природы.

На эту дату выпадает большой церковный праздник — зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Именины 6 октября празднуют Андрей, Иван, Николай, Петр и Раиса.

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По народному календарю, в шестой день месяца чтили память Ираиды (Раисы) Спорной, святой, которая жила в III-IV веках и приняла мученическую смерть вместе с плененными христианами.

Спорной ее назвали из-за погоды в этот день — ее всегда было сложно предугадать. Предки считали, что с этого дня начиналась настоящая холодная осень.

Приметы на 6 октября — во что верили предки:

в этот день клали в кошелек монету с изъяном, полученную за труд, считалось, что она принесет богатство;

также предки смотрели на погоду — холодный день означал, что осень будет пасмурной и дождливой.

Запреты на 6 октября — каких запретов придерживались раньше:

нельзя в этот день жаловаться на проблемы, таким образом можно накликать еще большую беду;

не стоит гадать или ворожить, все гадания в этот день будут неправдивыми.

Календарь церковных праздников на октябрь

В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников.

Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа и День памяти апостола Фомы 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.