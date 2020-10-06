Переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября.
Украинцам нужно будет перевести стрелки часов в 4.00 на час назад, то есть на 3.00.
Какие еще страны переходят на зимнее/летнее время — мы составили список.
Читайте: Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2020 году
В нем – 63 страны и 10 территорий:
- Австралия
- Австрия
- Аландские острова
- Албания
- Андорра
- Багамские острова
- Бельгия
- Бермуды
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Гаити
- Германия
- Генси
- Гибралтар
- Государство Палестина
- Гренландия
- Греция
- Дания
- Джерси
- Израиль
- Иордания
- Иран
- Ирландия
- Испания
- Италия
- Канада
- Кипр
- Республика Косово
- Куба
- Латвия
- Ливан
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Северная Македония
- Мальта
- Мексика
- Молдавия
- Монако
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Остров Мэн
- Парагвай
- Польша
- Португалия
- Румыния
- САДР
- Самоа
- Сан-Марино
- Сен-Пьер и Микелон
- Сербия
- Сирия
- Словакия
- Словения
- США
- Теркс и Кайкос
- Тонга
- Украина
- Фареры
- Фиджи
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Эстония.
Переход на летнее и зимнее время происходит с 1996 года. Главная причина — экономия электроэнергии и использование светлого времени суток по максимуму.
В ЕС последний перевод часов в странах, выбравших летнее время, планируется в марте 2021 года, а в странах, выбравших постоянное зимнее – в октябре того же года.