Переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября.

Украинцам нужно будет перевести стрелки часов в 4.00 на час назад, то есть на 3.00.

Какие еще страны переходят на зимнее/летнее время — мы составили список.

Читайте: Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2020 году

В нем – 63 страны и 10 территорий:

Австралия Австрия Аландские острова Албания Андорра Багамские острова Бельгия Бермуды Болгария Босния и Герцеговина Ватикан Великобритания Венгрия Гаити Германия Генси Гибралтар Государство Палестина Гренландия Греция Дания Джерси Израиль Иордания Иран Ирландия Испания Италия Канада Кипр Республика Косово Куба Латвия Ливан Литва Лихтенштейн Люксембург Северная Македония Мальта Мексика Молдавия Монако Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Остров Мэн Парагвай Польша Португалия Румыния САДР Самоа Сан-Марино Сен-Пьер и Микелон Сербия Сирия Словакия Словения США Теркс и Кайкос Тонга Украина Фареры Фиджи Финляндия Франция Хорватия Черногория Чехия Чили Швейцария Швеция Эстония.

Переход на летнее и зимнее время происходит с 1996 года. Главная причина — экономия электроэнергии и использование светлого времени суток по максимуму.

В ЕС последний перевод часов в странах, выбравших летнее время, планируется в марте 2021 года, а в странах, выбравших постоянное зимнее – в октябре того же года.