Сегодня Хэллоуин для многих ассоциируется с весельем и переодеванием. Но на самом деле этот праздник окутан мистическими легендами.

По одной из них, в ночь на 31 октября друиды собирались вокруг костра и приносили жертвы злым духам, чтобы задобрить их. В 2020 году она приходится на субботу.

А кельты верили, что именно в этот день духи умерших приходят с потустороннего мира. Чтобы не стать их жертвой, вечером люди выносили за порог дома пищу.

Поэтому Факты ICTV собрали для вас все суеверия о Хэллоуине, чтобы вы точно знали, чего нельзя делать в ночь на 31 октября.

Одежда

Переодеваться на Хэллоуин в костюмы придумали, чтобы сбивать с толку нечистую силу, которая приходит в живой мир охотиться за душами. Поэтому, чем страшнее костюм, тем лучше.

Согласно приметам на Хэллоуин, если вывернуть одежду наизнанку и пройтись задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.

Освещение

Светильник Джека (тыква с вырезанным лицом и свечой) недаром стал главным атрибутом Хэллоуина. Он помогает отпугивать злых духов.

По поверьям, нечисть боится тыквенного запаха и огня.

Но мало поставить на окно тыкву, нужно обратить внимание на огонь внутри. Если свеча погасла — нечистая сила где-то рядом, а если упала — злые духи хотят погасить дома огонь.

Чтобы защитить жилье на целый год, нужно трижды обойти вокруг дома с горящим факелом или Джеком в руках.

Животные

Согласно приметам, на Хэллоуин нельзя оставлять дома черного кота, потому что он принесет несчастье всей семье.

В некоторых странах с чердаков выгоняют летучих мышей, потому что они считаются слугами дьявола.

Кроме того, если на Хэллоуин на крыше дома сидит сова, ее нужно прогнать, потому что птица может напророчить покойника.

В ночь на 31 октября стоит обратить внимание на пауков. Если они появятся в доме, то убивать их нельзя. Таким образом умерший родственник пытается предупредить о беде.

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Сны на Хэллоуин

На Хэллоуин люди могут видеть вещие сны. Если в ночь на 31 октября вам приснилась вода, стекло или камень — это к успеху в делах, а вот дождь, ураган и цветы указывают на неприятности.

Гадание на Хэллоуин

Гадание на Хэллоуин является популярным из-за того, что в эту ночь духи становятся очень активными.

Чтобы погадать на суженого, нужно взять красное яблоко, зажженную свечу в подсвечнике и зеркало. В помещении должно быть темно, а свеча должна стоять у зеркала.

Девушке, которая гадает, нужно смотреть в зеркало и параллельно есть яблоко или расчесывать волосы. Суженый появится в отражении.

Особое внимание следует обратить на подсвечник. Если во время гадания он вдруг упал, это свидетельствует о присутствии злых духов. В таком случае гадание следует прекратить.

Украинский Хэллоуин

В Украине есть праздник, похожий на Хэллоуин, который тоже отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это – Велесова ночь.

В дохристианские времена люди призывали к себе в дом души предков. Считалось, что именно в эту ночь они приходят в наш мир, чтобы посетить потомков.

Украинцы накрывали стол, за которым собирались всей семьей на ужин.