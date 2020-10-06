Ежегодно 6 октября отмечают День Раисы. Это имя пришло к нам из Греции, поэтому в западной культуре наиболее популярная греческая версия его происхождения.

Согласно данной версии имя Раиса означает “беспечнейшая” или “легкомысленнейшая”, а происходит от слова “реистос”.

В свою очередь слово “реистос” — это производная форма слова “радиос”, что, соответственно, переводится как “беспечный” или “легкомысленный”.

По другой версии – арабской — Раиса означает “начальник”, “предводитель”; вариант имени Ираида, которое в переводе с древнегреческого языка означает “героиня”, “дочь героя”.

Поздравьте родных и близких с именинами. Для этого используйте оригинальные открытки и лучшие поздравления в СМС с Днем Раисы.

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Раиса, сегодня твой день, и стайкой летят поздравления, пусть каждая жизни ступень наполнена будет везением.

Как и подобает Рае, ты легка, уступчива, в именины пожелаю тебе только лучшего.