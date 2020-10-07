День ангела Степана: поздравления в СМС и открытках

7 октября у Степана именины. Это редкое имя древнегреческого происхождения и трактуется как венец, корона, венок.
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Считается, что в имени Степан заложена сильная энергетика. У мужчин, которым повезло носить его, часто можно встретить противоречия в характере. Они скрытны и одновременно общительны. Часто – интроверты, которых отличает юмор, дружелюбие и успех у противоположного пола. Одно из главных достоинств Степана – умение приспосабливаться ко всему, что творится вокруг.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Степана. Пусть эти пожелания вызовут улыбку и много приятных эмоций у ваших друзей, родных и близких мужчин.
Теплые и душевные СМС-поздравления с Днем ангела Степана
Столько друзей, столько знакомых,
Ты без общения не проживешь,
Степан, дорогой, тебя поздравляю,
Ты счастье всем людям просто даешь.
И я сегодня тебе пожелаю,
Успеха, удачи, конечно добра,
Несчастья пускай от тебя отступают,
И воплотиться в реальность мечта!
***
Степа, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы, любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Желаю счастья Степе я,
Чтоб рядом верные друзья
Всегда с тобою находились,
Чтоб близкие тобой гордились,
Чтобы сбылись твои желанья,
Чтоб было женское вниманье,
Всегда достойным оставайся,
И только чаще улыбайся!
***
Твой День ангела, Степан,
Наконец настал!
Если ты сегодня пьян –
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь – в награду!
***
Желаю, чтобы судьба одарила тебя счастливыми днями, яркими эмоциями и хорошим окружением. Будь всегда радостным, искренним и честным. Я горжусь нашей надежной, крепкой дружбой. С праздником тебя, Степа!
***
Степа, в твой День ангела хочу выразить свое уважение! Ты всегда был примером друга, практически идеальный человек! Желаю тебе не меняться, продолжать быть Человеком с большой буквы. Удачи и успехов тебе во всем!
***
Степан, в День твоих именин я хочу пожелать тебе быть твердым, стойким, справедливым, в меру строгим – настоящим мужчиной, ведь именно таких людей сегодня недостает Матушке-Земле! Если бы все парни вдруг стали такими как ты, прекратились бы все войны, в мире не было бы жестокости, а царила одна справедливость.
Красивые открытки с Днем ангела Степана
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