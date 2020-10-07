7 октября в мире отмечают Международный день почтальона, а верующие чтят память мученицы Теклы.

Международный день почты начали праздновать в 1939 году. На XI Всемирном почтовом конгрессе постановили чествовать почтальонов ежегодно 9 октября, поскольку в этот день в 1874 году был основан конгресс.

Православные почитают мученицу Теклу, последовательницу апостола Павла. Она дожила до 90 лет девственницей и исцеляла людей.

В этот день в народе говорили — на Теклу ночи темные, а дни лошадиными шагами уменьшаются.

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В древности в этот день пели песни и веселились, только в полночь зажигали огонь для того, чтобы начать молотить хлеб. В овин также приносили горшок каши и пирог и оставляли в углу.

В этот день нельзя жечь огонь до полуночи, ругаться и врать. Нужно давать милостыню.

Имени отмечают: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.

Народные приметы 7 октября:

яркое солнце на Теклу обещает резкое изменение погоды;

гром гремит 7 октября — зима будет теплой.

В этот день:

1253 — коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича;

1913 — Генри Форд в Детройте представил конвейер для производства автомобилей;

1943 — Остап Вишня вышел из заключения в лагерях;

1944 — США, СССР, Великобритания и Китай договорились о том, что Лигу Наций заменит Организация Объединенных Наций;

1950 — войска ООН вошли на территорию Северной Кореи;

1952 — запатентован штрих-код;

1959 — советский спутник Луна-3 сделал первые фото обратной стороны Луны;

2001 — в небо поднялся первый вертолет независимой Украины — АК1-3;

2006 — убита российская оппозиционную журналистку Анну Политковскую.

Праздники в октябре 2020

В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников.

Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа и кончина апостола и эвангелистa Иоанна Богослова 9 октября.

Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.