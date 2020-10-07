Игра Baldur’s Gate 3 вышла в раннем доступе

Студия Larian Studios выпустила компьютерную игру Baldur’s Gate 3.
Игра пока в раннем доступе, заявили в блоге студии в Twitter.
Теперь можно поиграть в первую часть игры. Второй и третий акты еще в разработке.
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Основная дата релиза Baldur’s Gate 3 неизвестна. Предполагается, что игра будет в раннем доступе как минимум год.
Baldur’s Gate — серия ролевых видеоигор, действия которых происходит в фэнтезийном мире Forgotten Realms. Первая серия игры была выпущена в 1998 году, вторая в 2000-х.
Стоимость игры в Steam и в GOG.com составляет 720 грн.
The adventure starts today. Baldur’s Gate 3 Early Access is available now on Steam, GOG, and Stadia! pic.twitter.com/flJTtP6iFJ
— Larian Studios is Gathering Their Party (@larianstudios) October 6, 2020
Microsoft показала новую Xbox Series S
Компания Microsoft представила Xbox Series S — младшую версию Xbox нового поколения.
Приставку называют маленьким Xbox в истории. Базовый вариант Xbox Series S будет стоить $ 300 (8363 грн. — Ред.).
В комплект входит беспроводной геймпад Xbox, а также кабель HDMI.
Источник: Larian Studios is Gathering Their Party