PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Игра Baldur’s Gate 3 вышла в раннем доступе

Студия Larian Studios выпустила компьютерную игру Baldur’s Gate 3.

Игра пока в раннем доступе, заявили в блоге студии в Twitter.

Теперь можно поиграть в первую часть игры. Второй и третий акты еще в разработке.

Читайте: Star Wars и Watch Dogs: во что поиграть в октябре 2020

Основная дата релиза Baldur’s Gate 3 неизвестна. Предполагается, что игра будет в раннем доступе как минимум год.

Baldur’s Gate — серия ролевых видеоигор, действия которых происходит в фэнтезийном мире Forgotten Realms. Первая серия игры была выпущена в 1998 году, вторая в 2000-х.

Стоимость игры в Steam и в GOG.com составляет 720 грн.

Microsoft показала новую Xbox Series S

Компания Microsoft представила Xbox Series S — младшую версию Xbox нового поколения.

Приставку называют маленьким Xbox в истории. Базовый вариант Xbox Series S будет стоить $ 300 (8363 грн. — Ред.).

В комплект входит беспроводной геймпад Xbox, а также кабель HDMI.

Источник: Larian Studios is Gathering Their Party

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка