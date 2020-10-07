Календарь праздников на октябрь будет богат на праздничные даты. Порадует второй месяц осени и дополнительным выходным.

Поскольку 14 октября в Украине празднуют День защитника, который в этом году приходится на среду. Отмечают праздник на государственном уровне, а значит он является официальным выходным.

В целом рабочим будет 21 день, а отдыхать украинцы будут 10 дней.

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А вот в календаре неофициальных праздников на октябрь есть даже дни, когда отмечают по две важные даты. Это, в частности, 1 октября (День ветерана и День пожилых людей) и 11 октября (День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника).

1 октября — День ветерана

Его начали праздновать с 2004 года. Именно тогда президент подписал соответствующий закон, который был призван привлечь внимание к нуждам и проблемам старшего поколения, а также к обеспечению надлежащей и достойной социальной защиты ветеранов.

1 октября — Международный день пожилых людей

Он был провозглашен на 50 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. Хотя сначала День пожилых людей отмечали только в Европе, а впоследствии начали праздновать в Америке.

Сейчас же во всем мире считается, что пожилыми являются все, кому исполнилось 65 лет.

4 октября — День работников образования или День учителя

Праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Идея праздновать День учителя появилась во многих странах еще в XIX веке. В Украине указ президента о праздновании этого дня для поддержки работников образования появился в 1994 году.

8 октября — День юриста

Профессиональный праздник юристы получили в 1997 году. Кстати, 8 октября для празднования выбрали не случайно. Считается, что именно в этот день в 1016 году князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов Руська правда.

10 октября — Всемирный день психического здоровья

Впервые его начали отмечать в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Он призван повышать уровень осведомленности о проблемах психического здоровья и мобилизовать усилия в поддержку лучшего психического здоровья.

10 октября — День работников стандартизации и метрологии

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2002 году, учитывая весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

11 октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы

Сегодня санитарно-эпидемиологическая служба занимает ключевое место в системе здравоохранения каждой страны. В Украине праздник появился в 2004 году.

11 октября — День художника

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Установлен он был на официальном уровне в 1998 году, учитывая роль украинских художников в развитии изобразительного искусства.

14 октября — День защитника Украины и День Украинского казачества

Этот праздник является государственным официальным выходным. Он появился в 2014 году. Выбрали 14 октября не случайно. Именно на этот день приходится праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считалась заступницей украинских казаков.

18 октября — День работников пищевой промышленности

Ежегодно отмечается в третье воскресенье октября. Этот день начали праздновать еще с 1966 года, в Украине соответствующий указ появился в 1995 году.

20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Указ о праздновании этого дня президент подписал в 2005 году. Это было сделано для того, чтобы обратить внимание женщин на серьезность рисков заболевания раком молочной железы, проинформировать их о решающих факторах в предотвращении рака груди, о профилактике и лечении этого заболевания.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков

В этот день в 1944 году армия СССР и УПА окончательно выгнала войска Германии и ее союзников за пределы современной территории Украины.

Поэтому 28 октября чтят память всех украинцев, погибших в этой борьбе за освобождение, возлагая цветы к памятникам.

31 октября — Международный день Черного моря

Этот день появился в 1996 году. Тогда правительственные организации Болгарии, Румынии, России, Турции, Грузии и Украины подписали Стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря.

Церковные праздники в октябре

Согласно церковному календарю на октябрь 2020, 14 числа православные христиане празднуют один из пяти великих праздников — это Покрова Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие традиционно идут на службу в церковь и молятся Пресвятой Богородице, чтобы она взяла их под свою защиту.