Стоит начать с того, что не существуют поз в сексе, которые лечили бы болезни. Лечением занимает только врач!

Однако активная половая жизнь и яркий секс — могут стать неплохой профилактикой болезней.

— Ведь хороший безопасный секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучает тонус мышц, позитивно влияет на мозг и конечно же — на настроение, — отмечает сексолог Оксана Ефремова.

Также не стоит забывать о позах в сексе, которые могут навредить вам или партнеру. В частности, когда мужчина стоит и держит женщину на руках. Позвоночник у партнера поддается сильному давлению, а это грозит рядом проблем.

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Кроме того, не превращайте секс в рутину. Активная смена поз и яркий финал — никому не повредит.

— Если у вас нет противопоказаний — занимайтесь сексом, в позициях, где вы активно взаимодействуете с партнером, а не просто лежите звездочкой, — отмечает сексолог.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов, в частности проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.