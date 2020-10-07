Сбой в Telegram 7 октября: задело Украины

В ночь на 7 октября в работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой.

О проблемах сообщали граждане разных стран, в том числе и Украины.

Это следует из данных на сайте Downdetector, на котором пользователи могут сообщать о сбоях и отключениях на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, неполадки начали фиксироваться около 03.00 по киевскому времени.

Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к мессенджеру (83%) и проблемы с отправкой сообщений (16%).

Около 6.30, согласно данным Downdetector, сбой исправили.

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Третий сбой за последнее время

Еще один сбой в Telegram наблюдался вечером 3 октября.

На следующий день основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что причиной проблем в работе Telegram, которые наблюдались в Европе, была неисправность аппаратного обеспечения.

Другой масштабный сбой в Telegram зафиксирован 25 сентября.

Источник: Downdetector