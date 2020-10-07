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Факты / Lifestyle

Вогнал 13-сантиметровий шип: учитель показал травму после того, как наступил на ската

В Австралии учитель, наслаждающийся поездкой на пляж во время школьных каникул, рассказал о своей мучительной травме, которую он получил, наступив на ската, покрытого песком.

Лиам Ричардс из северного Квинсленда прогуливался по мелководью на прошлой неделе, когда внезапно скат взмахнул хвостом и воткнуть ему в ногу большое жало.

На одном снимке травмы виден почти 13-сантиметровый шип, торчащий из икры Ричардса, из-за которого вокруг места поражения образовался огромный синяк.

На другом снимке мужчину лечат работники скорой помощи.

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  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
  • Учитель показал травму после того, как наступил на ската
Вогнал 13-сантиметровий шип: учитель показал травму после того, как наступил на ската / 4 фотографии

В Австралии сняли паука, который в два раз больше руки

Австралия наполнена разнообразными существами, которые могут шокировать.

В феврале местный житель показал снимок ужасающего паука с золотым брюшком, размер которого составляет примерно 15-17 см.

Известно, что эти пауки едят птиц и летучих мышей.

Фото: Queensland Ambulance Service (QAS)

Источник: Daily Mail

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