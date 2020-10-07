В лунном календаре на октябрь редко встречаются удачливые и благоприятные дни.

Это связанно с тем, что весь месяц мы будем пребывать под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия.

В этом время лучше отказаться от принятия важных решений, оформления серьезных сделок и т.д.

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Лунный астропрогноз на 1 октября

Лучше откажитесь от новых и важных дел. Также день неблагоприятный для лечения и посещения салонов красоты.

Лунный астропрогноз на 2 октября

Вам захочется спокойствия и пространства для размышлений. Можете посетить храм. Также этот день стоит посвятить семье. Будьте внимательны к словам.

Лунный астропрогноз на 3 октября

Отличный день для веселья и радости. Можете пригласить гостей, посетить концерт или просто весело провести время с детьми. Благоприятное время для похода в сауну, салон красоты.

Лунный астропрогноз на 4 октября

Успех сегодня зависит от вашей уверенности. Лучше этот день не проводить на единые с самим собой.

Лунный астропрогноз на 5 октября

День будет успешным для тех, кто занимается торговлей или коммерцией. Также можете смело отправляется на шопинг. Сегодня вам вернется все, что вы делаете для этого мира.

Если что-то идет не так, то проанализируйте свои поступки, задумайтесь, правильно ли вы живете.

Лунный астропрогноз на 6 октября

Откажитесь от пустых разговоров, походов в гости. Хорошее время для укрепления семейного благосостояния и отношений. Также день благоприятный для творчества.

Лунный астропрогноз на 7 октября

Вам захочется рисковать, бороться за правду и справедливость, защитить обиженных и униженных. Отличный день для иска в суд. Также можно заняться спортом.

Лунный астропрогноз на 8 октября

Хорошее время для общения, новых контактов и знакомств.

День щедрости и милосердия. Окажите помощь тем, кто в ней нуждается, а в результате и сами получите ее, в случае необходимости.

Лунный астропрогноз на 9 октября

Не благоприятное время для любых начинаний. Отличный день, дабы рассчитаться с долгами, выполнить обещания. Лучше не посещать большие магазины.

Лунный астропрогноз на 10 октября

Риск – благородное дело. Сегодня можно осмелиться на самые будоражащие поступки. Это день, когда стоит перейти от слов к делу.

Лунный астропрогноз на 11 октября

Займитесь коллективным мероприятием, однако постарайтесь не перенапрягаться. Постарайтесь провести время на природе, если для этого не нужно далеко ехать.

Лунный астропрогноз на 12 октября

Отличное время для смелых и решительных действий. Можно начать делать что-то важное, отправить в путешествие или сменить работу. Ваша задача не упустить удачу и полностью реализовать, предоставленные возможности.

Лунный астропрогноз на 13 октября

Проведите этот день в тишине и спокойствие. Можете заняться решение неотложных бытовых дел. Не стоит поддаваться на провокации и вступать в конфликты.

Лунный астропрогноз на 14 октября

День отлично подходит для разного рода активности, можете смело начинать новые дела. Если будут возникать определенные проблемы, то их стоит решать сразу же. Вечером может расслабиться в компании друзей.

Лунный астропрогноз на 15 октября

Сегодня можно выполнять любую работу, но без суеты и перенапряжения. Благоприятным аспектом для вас будут водные процедуры, поход в бассейн, обливание холодной водой.

Лунный астропрогноз на 16 октября

В целом день назвать благоприятным трудно. Окажите поддержку тем, кто в ней нуждается. Не потакайте своим прихотям и желаниям в это время.

Лунный астропрогноз на 17 октября

День подходит для регистрации предприятия, любой работы, которая доставляет вам удовольствие. Успешной будет деятельность для души, а не ради денег. Также можете себя порадовать походом в салон красоты.

Лунный астропрогноз на 18 октября

В этот день нужно решить все накопившиеся дела. Желательно меньше говорить и тщательно взвешивать каждое слово.

Лунный астропрогноз на 19 октября

Хороший день для новых знакомств, поездок и путешествий, а также для дел, которые требуют быстрого решения. Будьте смелыми, вам сегодня нечего бояться. Вечер проведите с детьми.

Лунный астропрогноз на 20 октября

День связан со справедливостью, процветанием и умножением имущества. Хорошо заниматься любыми материальными делами. Можно подавать иск в суд.

Лунный астропрогноз на 21 октября

Уделите время науке, новым знаниям, укреплению семейных отношений. Важные дела лучше отложить на другой день.

Лунный астропрогноз на 22 октября

Благоприятный день для покупки недвижимости, ремонта, переезда. Время борьбы за справедливость.

Лунный астропрогноз на 23 октября

Это день мудрости, одиночества и сосредоточения, который потребует рассудительности и рациональности. Избегайте суеты, не тратьте энергию попусту.

Лунный астропрогноз на 24 октября

В первой половине дня проведите социальные мероприятия, подписание документов. Важные дела лучше закончить до полудня.

Лунный астропрогноз на 25 октября

Время подходит для коллективной работы. Во второй половине дня можно приступить к решению важных вопросов, встреч и подписания документов. Также в этот день нельзя унывать.

Лунный астропрогноз на 26 октября

В этот день лучше быть исполнителем, чем руководить. Время для серьезной работы, в частности над собой. Уделите свое внимание книгам и самообразованию.

Лунный астропрогноз на 27 октября

День отлично подходит для того, чтобы помириться с близкими, наладить отношения с окружающими. Лучше рассчитайтесь с долгами. Авантюры сегодня противопоказаны.

Лунный астропрогноз на 28 октября

Можете отправиться на шопинг или сделать подарок кому-то из близких. Сегодня гораздо приятнее дарить, чем получать подарки.

Лунный астропрогноз на 29 октября

День милосердия и великодушия. Желательно сегодня говорить только правду. Благоприятное время для новых знакомств, путешествий и поездок.

Лунный астропрогноз на 30 октября

Отличное время отдохнуть и уделить внимание себе.

Лунный астропрогноз на 31 октября

Отличный день для общения, контактов и новых знакомств. Вечером с друзьями можно устроить вечеринку. Хорошо посетить салон красоты, баню или сауну, сделать массаж.

Любовный гороскоп

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