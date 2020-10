Видеоигра Overwatch появилась в бесплатном доступе

Видеоигра Overwatch в жанре командного шутера от первого лица стала доступной бесплатно.

Ее можно попробовать на игровой приставке Nintendo Switch при подписке на сервис Nintendo Switch Online.

Однако время бесплатного пользования ограничено — акция продлится с 13 по 20 октября.

Об этом японская компания Nintendo заявила в соцсети Twitter.

On 10/13 until 10/20 at 11:59 PM PST, #NintendoSwitchOnline members can experience the full version of @PlayOverwatch!

Fight for the future in intense 6v6 team battles, using a mesmerizing lineup of heroes, weapons, and powers to claim victory!https://t.co/D6XNvODP5B pic.twitter.com/05EWzSjgJX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020