Каким спортом заняться осенью — 5 видов

Осень — это не только пора для меланхолии и чтения книг, но и хороший повод начать заниматься спортом. Ведь после немного ленивого лета это прекрасно вернет вас к привычному ритму жизни, а еще поможет организму отвлечься от повседневных проблем.

Именно поэтому Факты ICTV подготовили подборку, каким спортом заняться осенью.

Плавание

Этот вид занятий поможет вам держать в тонусе мышцы спины и рук, а также предотвратит возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. А еще плавание развивает координацию движений и уменьшает нагрузку на позвоночник.

Поэтому это один из действенных методов лечения, если у вас есть проблемы с осанкой или болит спина. Не менее приятным бонусом является то, что вода успокаивает и снимает усталость.

Cкандинавская ходьба

Она идеально подойдет для всех, кто боится бегать осенью, чтобы не простудиться. Кроме того, заниматься таким видом активности выгодно, ведь, в отличие от того же бассейна, не нужно покупать абонемент.

Все, что вам понадобится, — парк, спортивный костюм и специальные палки.

Если вы думаете, что скандинавская ходьба подходит только для пожилых людей, то это совсем не так. Ведь она способствует оздоровлению всего организма, так как во время движения задействованы мышцы ног, рук, верхней части спины и плечевого пояса.

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Йога

Йогу зря часто воспринимают только как способ медитации. Ведь этот вид спорта также помогает сделать суставы эластичными, выровнять осанку и даже избавиться от лишних килограммов.

Кроме того, йога помогает уменьшить уровень стресса, а еще улучшает качество и продолжительность сна.

Езда на велосипеде

Такая физическая активность укрепляет иммунитет, помогает поддерживать спортивную форму, а еще укрепляет мышцы и позвоночник. Особенно полезны поездки для тех, у кого болит спина.

Кроме того, такие велопрогулки в сухой солнечный осенний день укрепят вашу сердечно-сосудистую систему, мышцы ног и общую выносливость организма.

Бег трусцой

Этот вид спорта подходит чуть ли не всем, ведь не требует такой большой нагрузки, как обычный бег, поскольку скорость пробежки не превышает 5-7 км/час.

Если заниматься этим видом спорта регулярно и хотя бы три раза в неделю выделять 20 минут для бега, то можно избавиться от лишнего веса, укрепить костную и сердечно-сосудистую системы.

Помогут укрепить иммунитет осенью не только занятия спортом, но и прием витаминных комплексов.

С перечнем витаминов, которые нужно пить осенью, можно ознакомиться в нашем материале. Однако не стоит забывать, что назначать самостоятельно их себе нельзя, перед употреблением обязательно нужно проконсультироваться с врачом.