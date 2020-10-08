День ангела Павла: поздравления в СМС и открытках

8 октября – День ангела Павла. Он отмечается в честь святого православной церкви – мученика Павла Дамасского.
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Популярность имени связана с распространением христианства в Римской империи, а затем – и во всем мире. Как известно Апостол Павел был одним из двенадцати учеников Христа.
Считается, что мужчины, которые носят красивое имя Павел, скромны, умны и рассудительны. Они отличаются добротой и щедростью и всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях.
Факты ICTV подготовили красивые и душевные поздравления с Днем ангела Павла. Поздравьте в этот праздник ваших близких и друзей с именинами.
Оригинальные СМС-поздравления с Днем ангела Павла
Павел, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Не имя красит человека,
Но красит имя человек.
Павел, желаем тебе счастья,
Здоровья крепкого навек.
Настойчивость и трудолюбие
Пусть принесут тебе успех.
Любви и нежности желаем!
Чтоб был всегда счастливей всех!
***
Сегодня Пашке пожелаем,
Чтоб счастлив он был,
Чтоб все печали позабыл,
И чтоб здоровым всегда был.
Фортуну жди, она придет,
Тебе успехи принесет!
***
Позвольте, Павел, вам сказать:
Вы заслужили уваженье
Упорством цели достигать,
И не терять души веселья.
Пусть также будет остр ум,
Пускай идут успехи в ногу,
И не тревожит ваших чувств
Печаль, тоска или тревога.
***
Дорогой Павел, я тебя поздравляю с Днем ангела и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом!
***
Милый Паша, поздравляю тебя от всей души с Днем ангела. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет, и простиралась добрая надежда!
***
С Днем именин, Павел. Желаю тебе крепких сил, здоровья и уверенности. Паша, пусть сегодня твоя звезда засияет еще ярче, пусть в этот день обязательно исполнится твоя мечта. Желаю тебе успеха и удачи, материального достатка и любви.
Красивые открытки с Днем ангела Павла
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