День ангела Павла: поздравления в СМС и открытках

8 октября – День ангела Павла. Он отмечается в честь святого православной церкви – мученика Павла Дамасского.

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Популярность имени связана с распространением христианства в Римской империи, а затем – и во всем мире. Как известно Апостол Павел был одним из двенадцати учеников Христа.

Считается, что мужчины, которые носят красивое имя Павел, скромны, умны и рассудительны. Они отличаются добротой и щедростью и всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях.

Факты ICTV подготовили красивые и душевные поздравления с Днем ангела Павла. Поздравьте в этот праздник ваших близких и друзей с именинами.

Оригинальные СМС-поздравления с Днем ангела Павла

Павел, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Не имя красит человека,

Но красит имя человек.

Павел, желаем тебе счастья,

Здоровья крепкого навек.

Настойчивость и трудолюбие

Пусть принесут тебе успех.

Любви и нежности желаем!

Чтоб был всегда счастливей всех!

***

Сегодня Пашке пожелаем,

Чтоб счастлив он был,

Чтоб все печали позабыл,

И чтоб здоровым всегда был.

Фортуну жди, она придет,

Тебе успехи принесет!

***

Позвольте, Павел, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

***

Дорогой Павел, я тебя поздравляю с Днем ангела и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом!

***

Милый Паша, поздравляю тебя от всей души с Днем ангела. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет, и простиралась добрая надежда!

***

С Днем именин, Павел. Желаю тебе крепких сил, здоровья и уверенности. Паша, пусть сегодня твоя звезда засияет еще ярче, пусть в этот день обязательно исполнится твоя мечта. Желаю тебе успеха и удачи, материального достатка и любви.

Красивые открытки с Днем ангела Павла

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