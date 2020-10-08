День юриста в Украине: поздравления в СМС

8 октября в Украине отмечают День юриста. Это профессиональный праздник адвокатов, следователей, судей, нотариусов и юрисконсультантов.

В нашей стране профессиональный праздник юристов отмечают с 1997 года, с момента выхода указа президента. Дата 8 октября выбрана неслучайно. В этот день в 1016 году киевский князь Ярослав Мудрый издал свод законов Русская Правда.

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Факты ICTV подготовили короткие СМС-поздравления с Днем юриста.

СМС-поздравления с Днем юриста

Поздравляю с Днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

***

С Днем юриста Украины!

Вы в делах непобедимы,

Четко знаете закон,

Так примите наш поклон,

Вместе с ним – и уваженье,

Лишь к успешности движенье

Продолжайте вы всегда,

Честь вам, да хвала!

***

Кому закон не писан? Он же издан,

А значит, его нужно исполнять!

Хочу сегодня вас поздравить с Днем юриста

И правильных законов пожелать!

***

С Днем юриста поздравляю,

Счастья я тебе желаю!

Пусть карьера вверх идет –

Продвижение несет!

***

С Днем юриста, спасибо за помощь в делах,

Твои знания – это ведь сила!

Желаю успешной карьеры – такой,

Чтобы Фемида тебя оценила.

***

В День юриста хочу я тебя пожелать

Оставаться собой, ни на что не взирая,

Справедливость и честь до конца защищать,

Ведь на то и дана тебя воля большая!

***

Вы в юридических делах

Не просто деятель, а гений!

Вы разбираетесь в словах

Договоров хитросплетений,

Пусть сделки ваши каждый раз

Всегда проходят гладко, чисто!

Специалист вы – высший класс,

Вас поздравляем с днем юриста!

***

Побольше практики, мой друг, –

Основа нашего успеха!

В наш общий праздник потому

Желаю я тебе, коллега,

Клиентов разных, разных дел,

Но не простых, а интересных,

Чтоб просыпался – и хотел

В свое рабочее ты кресло!

***

От всей души я поздравляю юристов. Именно вы творите правосудие и доказываете честность людей, которые нуждаются в вашей помощи. Желаю вам никогда не останавливаться на половине пути, а идти до конца и добиваться своих целей!

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Известно, что все в этой жизни приносит удовольствие – или незаконно, или аморально, или вредит здоровью.

Поэтому давайте поздравим юристов, которые лишают нас трети удовольствий, но делают нашу жизнь более цивилизованной!

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От всей души поздравляю с Днем юриста Украины! Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

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С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.

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Осенняя пора богата на праздничные даты. Порадует текущий второй месяц осени и дополнительным выходным на День защитника Украины, который отмечают 14 октября. Полный календарь праздников на октябрь – смотрите в материале Фактов ICTV.