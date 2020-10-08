День юриста в Украине: поздравления в СМС

8 октября в Украине отмечают День юриста. Это профессиональный праздник адвокатов, следователей, судей, нотариусов и юрисконсультантов.
В нашей стране профессиональный праздник юристов отмечают с 1997 года, с момента выхода указа президента. Дата 8 октября выбрана неслучайно. В этот день в 1016 году киевский князь Ярослав Мудрый издал свод законов Русская Правда.
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Факты ICTV подготовили короткие СМС-поздравления с Днем юриста.
СМС-поздравления с Днем юриста
Поздравляю с Днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
***
С Днем юриста Украины!
Вы в делах непобедимы,
Четко знаете закон,
Так примите наш поклон,
Вместе с ним – и уваженье,
Лишь к успешности движенье
Продолжайте вы всегда,
Честь вам, да хвала!
***
Кому закон не писан? Он же издан,
А значит, его нужно исполнять!
Хочу сегодня вас поздравить с Днем юриста
И правильных законов пожелать!
***
С Днем юриста поздравляю,
Счастья я тебе желаю!
Пусть карьера вверх идет –
Продвижение несет!
***
С Днем юриста, спасибо за помощь в делах,
Твои знания – это ведь сила!
Желаю успешной карьеры – такой,
Чтобы Фемида тебя оценила.
***
В День юриста хочу я тебя пожелать
Оставаться собой, ни на что не взирая,
Справедливость и честь до конца защищать,
Ведь на то и дана тебя воля большая!
***
Вы в юридических делах
Не просто деятель, а гений!
Вы разбираетесь в словах
Договоров хитросплетений,
Пусть сделки ваши каждый раз
Всегда проходят гладко, чисто!
Специалист вы – высший класс,
Вас поздравляем с днем юриста!
***
Побольше практики, мой друг, –
Основа нашего успеха!
В наш общий праздник потому
Желаю я тебе, коллега,
Клиентов разных, разных дел,
Но не простых, а интересных,
Чтоб просыпался – и хотел
В свое рабочее ты кресло!
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От всей души я поздравляю юристов. Именно вы творите правосудие и доказываете честность людей, которые нуждаются в вашей помощи. Желаю вам никогда не останавливаться на половине пути, а идти до конца и добиваться своих целей!
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Известно, что все в этой жизни приносит удовольствие – или незаконно, или аморально, или вредит здоровью.
Поэтому давайте поздравим юристов, которые лишают нас трети удовольствий, но делают нашу жизнь более цивилизованной!
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От всей души поздравляю с Днем юриста Украины! Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.
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С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.
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Осенняя пора богата на праздничные даты. Порадует текущий второй месяц осени и дополнительным выходным на День защитника Украины, который отмечают 14 октября. Полный календарь праздников на октябрь – смотрите в материале Фактов ICTV.