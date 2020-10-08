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Факты / Lifestyle

День юриста: какой праздник сегодня, 8 октября

8 октября отмечают Всемирный день зрения по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Украине в этот день отмечают День юриста. Праздник ввел президент Украины Леонид Кучма своим указом в 1997 году. Дату праздника вібрали не случайно. В октябре 1016 года, после битвы со Святополком, Ярослав Мудрый выдал первый на Руси свод законов и правил Русская правда. Так как точный день создания документа неизвестный, то дату выбрали путем сложения числа 1016.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Именины: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей.

Народные приметы на 8 октября:

  • Если в этот день тепла и ясная погода, то такой она будет ближайшие 20 дней.
  • В этот день принято было собирать урожай капусты.

Что нельзя делать 8 октября:

  • Нельзя лениться и избегать работы.
  • Не злоупотребляйте алкоголем и едой.
  • Запрещено ссориться с родными и близкими.
  • Не отказывайте в помощи.

Праздники в октябре 2020

В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников.

Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа и кончина апостола и эвангелистa Иоанна Богослова 9 октября.

Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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