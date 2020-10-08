8 октября отмечают Всемирный день зрения по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В Украине в этот день отмечают День юриста. Праздник ввел президент Украины Леонид Кучма своим указом в 1997 году. Дату праздника вібрали не случайно. В октябре 1016 года, после битвы со Святополком, Ярослав Мудрый выдал первый на Руси свод законов и правил Русская правда. Так как точный день создания документа неизвестный, то дату выбрали путем сложения числа 1016.
Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020
Именины: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей.
Народные приметы на 8 октября:
- Если в этот день тепла и ясная погода, то такой она будет ближайшие 20 дней.
- В этот день принято было собирать урожай капусты.
Что нельзя делать 8 октября:
- Нельзя лениться и избегать работы.
- Не злоупотребляйте алкоголем и едой.
- Запрещено ссориться с родными и близкими.
- Не отказывайте в помощи.
Праздники в октябре 2020
В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников.
Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа и кончина апостола и эвангелистa Иоанна Богослова 9 октября.
Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020смотрите на Фактах ICTV.