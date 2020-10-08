Макияж осень 2020: 5 модных трендов

В этом году основным трендом в макияже является натуральность и индивидуальность. Факты ICTV собрали для вас самые популярные тенденции в макияже 2020, чтобы даже в дождливый день выделяться в толпе.

Максимальная натуральность

Этой осенью популярным будет нюдовий макияж. На коже декоративная косметика почти не заметна, впрочем придется приложить много усилий, чтобы сделать образ действительно непревзойденным. Для начала надо увлажнить кожу, нанести хайлайтер. Румяна придадут свежести лицу, а тушь подчеркнет выразительный взгляд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИЗАЖИСТ ЗИНОВЬЕВА ЮЛИЯ ✨ (@zinovieva.yulia) 29 Июл 2020 в 6:44 PDT

Красная помада и черные стрелки

Для осени 2020 такой дуэт будет беспроигрышным вариантом. Классические стрелки выглядят стильно и соблазнительно. Красный оттенок помады дополнит образ и сделает акцент на губах. Такой макияж будет уместным почти везде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? M A K E — UP / МАКИЯЖ ???? (@valerybaz.makeup) 22 Авг 2020 в 6:51 PDT

Цветные эксперименты

Этот пункт для тех, кто любит смело менять внешность. Кажется, в этом сезоне разрешено невозможно. Насыщенные тени: голубые и желтые, розовые и салатовые, синие и красные. Многие визажистов используют еще и кислотные и неоновые тона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макіяж Рівне (@liliata_mua) 8 Июл 2020 в 11:00 PDT

Золото

Золотой цвет стал хитом макияжа этой осенью. Его можно заметить на веках, губах и на ресницах. Этот тон привлекает внимание, но вместе с тем выглядит экстравагантно. Самые смелые модницы могут добавить к своему образу золотые блестки на скулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКИЯЖ ПРИЧЕСКИ МИНСК УРУЧЬЕ (@elena_gilevich_muah) 24 Дек 2019 в 1:37 PST

Подведено нижнее веко

Делать такой макияж лучше карандашом, но если вы предпочитаете натуральности, то выбирайте тени. Так вы сможете создать непревзойденный дымчатый эффект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИЗАЖИСТ-ЭКСТРАВЕРТ ОКСАНА???? (@ksanta_makeup) 20 Июн 2020 в 8:19 PDT

Недавно Факты ICTV рассказывали о маникюре на осень 2020 и модные пальто на осень 2020.