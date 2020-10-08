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Факты / Lifestyle

Сравнительно с ударом молнии: лишь 44 человека подцепили Covid-19 в полете

С начала года зафиксировано лишь 44 случая инфицирования Covid-19 в полете.

Об этом отчиталась Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), проведя соответствующее исследование.

При этом с начала года  в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.

Таким образом, коронавирусом инфицировался всего один из 27 млн путешественников.

— Риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии, — заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

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Почему летать безопасно в условиях коронавируса

Низкая статистика инфицирований коронавирусом на воздушном транспорте доказывает эффективность противоэпидемических правил: ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных.

Дополнительный “слой” защиты добавляет система фильтрация воздуха в салоне самолета, полагают в IATA.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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