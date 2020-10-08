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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем ангела Сергея в открытках и СМС

В День ангела Сергея, который празднуется 8 октября, принято поздравлять своих близких, друзей и знакомых, которые имеют это имя.

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского.

Сергей — это древнеримское имя, что в переводе означает служитель.

Получить поздравления с днем ​​ангела будет рад каждый!

Поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с днем ​​ангела Сергея в открытках и СМС.

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Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатка множиться!

*****

С Днем ангела тебя, Сережа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.

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Сергей, поздравляю тебя! Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки!

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

Поздравления с Днем ангела Сергея

Поздравления с Днем ангела Сергея

Поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

Поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

Лучшие поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

Лучшие поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

Лучшие поздравления с Днем ангела Сергея

Лучшие поздравления с Днем ангела Сергея

Лучшие поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

Лучшие поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников. Самый важный среди них — Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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