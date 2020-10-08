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Факты / Lifestyle

Сухо и +20: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

В субботу, 10 октября, в Украине прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха в южных областях буде колебаться в диапазоне +19 +23.

В центре и на севере страны – от +18 до +20, на востоке +17 +19.

В западных регионах прохладнее всего, столбик термометра местами будет подниматься не выше +14, а в среднем +16.

В Киеве в субботу без осадков, ночью 11-13, а днем 18-20 выше нуля.

Читайте: Почти везде дожди, но тепло: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Погода 10 вересня

В воскресенье, 11 октября, небольшие дожди ожидаются на северо-западе, на остальной территории – сухая погода.

На юге +20 +22, в центре +18 +20, на севере и востоке +17 +19, в западных областях – от +16 до +18.

В столице сухо, ночью 8-10, днем потеплеет до +19.

Погода 11 вересня

Погода в октябре 2020

Синоптики прогнозировали, что в начале октября 2020 будет резкое, но не продолжительное похолодание.

Средняя температура воздуха в Украине снизится до +15, а к концу месяца — до +9.

При этом ноябрь не будет холоднее октября.

Источник: Укргидрометцентр

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