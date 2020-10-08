Погода на 8 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 8 октября синоптики прогнозируют сильные грозы и похолодание в некоторых регионах.

В западных областях страны пройдут сильные грозы. Температура днем 14-17°, ночью 10-14°.

На Севере Украины также не обойдется без ливней. Воздух днем прогреется до 20°, ночью до 15°.

Читайте: Почти везде дожди, но тепло: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В центральной части страны грозы, однако в Полтавской и Днепропетровской областях будет облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут 18-22° днем и 12-14° ночью.

На Востоке будет солнечно и без осадков. Температура днем 21-23°, ночью 6-10°.

Жителям южных областей стоит приготовиться к облачной с прояснениями погоде, однако в Одесской области пройдут грозы. Воздух прогреется до 24° днем и до 18° ночью.

Погода в октябре 2020

В начале октября 2020 синоптики обещали резкое, но непродолжительное похолодание.

По их прогнозам, средняя температура воздуха в Украине снизится до +15, а к концу месяца – до +9.

При этой последний осенний месяц не будет холоднее октября, а зима — теплее, чем обычно.