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Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2 — новый тизер и срок выхода

В сети появился новый тизер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Это шутер в стиле постапокалиптики, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне.

Разработчиком видеоигры является украинская компания GSC Game World. Краткий 10-секундный ролик опубликовали в Twitter.

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— Ходят слухи, что под заводом Юпитер есть тайные туннели. Дело в том, что эти слухи обычно рассказывают после второго раунда.

Тогда Юпитер становится таким ужасным кошмаром, что никто не смеет приближаться к нему, — написали разработчики в Facebook.

Об окончательной дате выхода игры пока не рассказывают. Известно, что в 2021 году она появится на игровой приставке Xbox Series X и на компьютерах с операционной системой Windows.

Позже игра станет доступна на PlayStation 5.

Видеоигра Overwatch появилась в бесплатном доступе

Компьютерная игра в жанре шутера Overwatch доступна бесплатно на игровой приставке Nintendo Switch. Акция продлится с 13 до 20 октября при одном условии — подписки на Nintendo Switch Online.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

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