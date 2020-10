В сети появился новый тизер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Это шутер в стиле постапокалиптики, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне.

Разработчиком видеоигры является украинская компания GSC Game World. Краткий 10-секундный ролик опубликовали в Twitter.

Hrm… Going to #Pripyat underground… That’s an idea… And that calls for another drink.

☢️ #sale on #gog —> https://t.co/LMuYrcHYj7 #goodhuntingstalker pic.twitter.com/NbbbXeNZUv

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) October 7, 2020