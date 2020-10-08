Выходные на День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы продлятся один день.

14 октября приходится в 2020 году на среду, поэтому украинцы будут иметь один выходной.

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В этот день в Украине отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.

В 2015 году День защитника Украины начали праздновать на государственном уровне, так в этот день, 14 октября, украинцы имеют дополнительный выходной.

Выходные в 2020 году

Выходные в 2020 году насчитывают много дополнительных дней для отдыха. Всего к обычным выходным суммируются еще 12 дополнительных.

Украинцы будут отдыхать на такие праздники: Новый год, Рождество, Международный женский день, Пасха, День труда, День победы, Троица, День Конституции Украины, День независимости Украины, День защитника Украины и Рождество Христово.