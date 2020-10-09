День риелтора в Украине: поздравления в СМС и картинках

9 октября в Украине отмечают День риелтора. Этот праздник установлен в 1999 году на первом Всеукраинском съезде риелторов.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Каждый день в Украине кто-то арендует квартиру, а кто-то – продает или сдает недвижимость. Призвание риелтора – помогать людям в совершении выгодных сделок. Они всегда знают, какую цену установить и как найти клиента, чтобы не прогадать. Они всегда в курсе ситуации на рынке и быстро реагируют на любые изменения. Они подскажут полный перечень документов для оформления сделки и помогут разобраться в тонкостях законодательства.
Факты ICTV собрали поздравления с Днем риелтора. Отправьте добрые пожелания вашему специалисту по недвижимости, чтобы ему всегда сопутствовал успех в делах.
Поздравления с Днем риелтора в СМС
Вы – творцы серьезных сделок,
Знатоки любых бумаг,
Помогаете умело
Сделать к дому важный шаг.
Мы желаем вам удачи –
Той, что вряд ли подведет,
Очень денежной отдачи
И веселья круглый год!
И всегда пусть в доме будет
Красота, тепло, комфорт
И рабочий путь не труден,
А совсем наоборот!
***
Если ищете квартиру,
Он на помощь к вам придет,
Много разных вариантов
Подходящих вам найдет!
Всем риелторам желаю
Достижений и побед,
С этим днем вас поздравляю,
Счастья вам на много лет!
***
Точно знает риелтор, как и что продать,
Он всегда поможет квартиру подыскать.
С праздником мы риелтора поздравим!
Трудовых высот добиться пожелаем!
Успешных сделок, выгодных клиентов,
Не унывать по жизни никогда!
Рабочих радостных моментов,
Удача будет рядышком всегда!
***
Такой есть праздник – День риелтора,
Он знает толк в квартирах и домах,
Сдавать и продавать жилье не просто –
Такой процесс нуждается в руках
Умелого и опытного мастера,
Надежного советчика в делах.
Риелтор – очень важная профессия,
Услуги нужные готовы оказать всегда.
***
День риелтора – хорошая возможность выразить вам свою благодарность. Спасибо за качественную работу и то чудесное ощущение счастья, которое вы даете людям. Желаем вам заключить удачную сделку с судьбой, а ее результатом станут искренняя любовь, душевное равновесие и наикрепчайшее здоровье!
***
С Днем риелтора! Ты – настоящий мастер своего дела, работать с тобой – одно удовольствие, а если прибавить к этому твою честность, то тебе просто нет цены! Так пусть в твою жизнь войдет счастье, а успех поможет тебе строить на рынке недвижимости блестящую карьеру и улыбаться каждый день!
***
Поздравляю всех риелторов! Желаю много хороших продаж, желаю занимать обширную нишу на большом рынке. Пускай дела идут в гору, пускай вдохновение будет крыльями за спиной, а отличная коммуникабельность, добрая улыбка и порядочность станут гарантом стабильной прибыли. С Днем риелтора!
Креативные поздравления с Днем риелтора в картинках
В октябре много профессиональных праздников. Вслед за Днем риелтора будет отмечаться День художника и День защитника Украины. Полный календарь праздников на второй месяц осени – в материале Фактов ICTV.