День риелтора в Украине: поздравления в СМС и картинках

9 октября в Украине отмечают День риелтора. Этот праздник установлен в 1999 году на первом Всеукраинском съезде риелторов.

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Каждый день в Украине кто-то арендует квартиру, а кто-то – продает или сдает недвижимость. Призвание риелтора – помогать людям в совершении выгодных сделок. Они всегда знают, какую цену установить и как найти клиента, чтобы не прогадать. Они всегда в курсе ситуации на рынке и быстро реагируют на любые изменения. Они подскажут полный перечень документов для оформления сделки и помогут разобраться в тонкостях законодательства.

Факты ICTV собрали поздравления с Днем риелтора. Отправьте добрые пожелания вашему специалисту по недвижимости, чтобы ему всегда сопутствовал успех в делах.

Поздравления с Днем риелтора в СМС

Вы – творцы серьезных сделок,

Знатоки любых бумаг,

Помогаете умело

Сделать к дому важный шаг.

Мы желаем вам удачи –

Той, что вряд ли подведет,

Очень денежной отдачи

И веселья круглый год!

И всегда пусть в доме будет

Красота, тепло, комфорт

И рабочий путь не труден,

А совсем наоборот!

***

Если ищете квартиру,

Он на помощь к вам придет,

Много разных вариантов

Подходящих вам найдет!

Всем риелторам желаю

Достижений и побед,

С этим днем вас поздравляю,

Счастья вам на много лет!

***

Точно знает риелтор, как и что продать,

Он всегда поможет квартиру подыскать.

С праздником мы риелтора поздравим!

Трудовых высот добиться пожелаем!

Успешных сделок, выгодных клиентов,

Не унывать по жизни никогда!

Рабочих радостных моментов,

Удача будет рядышком всегда!

***

Такой есть праздник – День риелтора,

Он знает толк в квартирах и домах,

Сдавать и продавать жилье не просто –

Такой процесс нуждается в руках

Умелого и опытного мастера,

Надежного советчика в делах.

Риелтор – очень важная профессия,

Услуги нужные готовы оказать всегда.

***

День риелтора – хорошая возможность выразить вам свою благодарность. Спасибо за качественную работу и то чудесное ощущение счастья, которое вы даете людям. Желаем вам заключить удачную сделку с судьбой, а ее результатом станут искренняя любовь, душевное равновесие и наикрепчайшее здоровье!

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С Днем риелтора! Ты – настоящий мастер своего дела, работать с тобой – одно удовольствие, а если прибавить к этому твою честность, то тебе просто нет цены! Так пусть в твою жизнь войдет счастье, а успех поможет тебе строить на рынке недвижимости блестящую карьеру и улыбаться каждый день!

***

Поздравляю всех риелторов! Желаю много хороших продаж, желаю занимать обширную нишу на большом рынке. Пускай дела идут в гору, пускай вдохновение будет крыльями за спиной, а отличная коммуникабельность, добрая улыбка и порядочность станут гарантом стабильной прибыли. С Днем риелтора!

Креативные поздравления с Днем риелтора в картинках

В октябре много профессиональных праздников. Вслед за Днем риелтора будет отмечаться День художника и День защитника Украины. Полный календарь праздников на второй месяц осени – в материале Фактов ICTV.