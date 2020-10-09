Гороскоп на неделю, с 12 по 18 октября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

13 октября Меркурий становится стационарным и готовится перейти в фазу ретроградности с 14 октября по 3 ноября. Возможно психическое перенапряжение из-за ряда обстоятельств, а это грозит конфликтами.

Не позволяйте втягивать себя в какие-либо противоречивые ситуации, выдержка и терпение помогут избежать неприятностей.

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13-15 октября решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах, но результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами.

Гороскоп для Овнов

Возникают недоразумения в семье и в личных отношениях из-за финансовых вопросов — распределения бюджета, алиментов. Избегайте переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат. Многие не смогут выполнить работу в назначенный срок, а повышенные требования и ожидания по отношению к партнерам, скорее всего, вызовут лишь раздражение. Необдуманные действия и высказывания приведут к конфликтам и столкновениям. Не следует вступать в договорные соглашения в эти дни. В этот период на вас отразятся прежние действия, хоро­шие и плохие.

Гороскоп для Тельцов

Неделя подходит почти для любого вида деловой активности, главное, не торопитесь и не подгоняйте партнеров принимать решения. Успешны ранее запланированные поездки, получение консультаций, попытки примирения с родственниками и любимыми. Возможны интересные знакомства, установление различных контактов, благодаря чему вы сможете решить многие вопросы. В течение недели актуальны темы работы, бытовых проблем, здоровья. Также вашего внимания требуют домашние животные. Появляется возможность деловой поездки за границу или в отдаленные места, причем лучше не оповещать окружающих о своих планах.

Гороскоп для Близнецов

У вас произойдет перезагрузка ритма жизни, можете пересмотреть, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Ощущаете нервозность и дискомфорт из-за частых ошибок на работе, многие вещи представляются в совершенно ином свете. Меняется отношение к профессии, окружающим людям, партнерам. Завышенная самооценка и нежелание приспосабливаться приводят к конфликтам с начальством. Может проявиться интерес к исследованиям, или вы втайне от всех начнете писать дневник, анализировать причинно-следственную связь происходящего.

Гороскоп для Раков

Вероятно возвращение к забытой идее, старому творческому проекту, или вы вновь начнете заниматься хобби после длительного перерыва. Бывшие любимые могут напоминать о себе различными способами. Также в этот период дети могут потребовать вашего участия, и тут лучше не искать новых вариантов решений, а применить проверенные способы взаимодействия и влияния. В течение недели очень важно делать паузы, проверять свои цели и желания, чтобы не сбиться с правильного курса. Вам могут предложить пересмотреть условия трудового договора — обращайте внимание на детали, чтобы не попасть в невыгодное положение.

Гороскоп для Львов

Вы можете обнаружить массу дел, которые откладывали раньше: вопросы заработка, профессиональные проблемы и успехи, напрямую связанные с вашей репутацией, авторитетом. Кому-то предстоит сменить направление деятельности, должностные перемещения, в связи с чем произойдут изменения в финансовой сфере. Не торопитесь начинать новое дело, переходить на новую работу, иначе уровень дохода может заметно снизиться. Разговоры часто будут запутанными, не конкретными, и могут приводить к заблуждению.

Гороскоп для Дев

В этот период вам легко привлечь к себе внимание, есть все возможности для того, чтобы восстановить давние отношения. Мягкая настойчивость поможет добиться желаемого, проявляете инициативу при знакомстве. Творческим людям следует использовать этот период для интенсивной уединенной работы. Возникают сложности взаимопонимания с окружающими. В этот период вам сложно правильно выразить словами свои мысли, постоянно стараетесь найти правильное слово, из-за чего тратите много сил. Будьте осторожнее с новыми идеями и проектами, для начинаний время неподходящее, в дальнейшем они могут принести разочарование.

Гороскоп для Весов

Подходящее время, чтобы завершить то, что требует доработки. Вы сможете возобновить отношения с людьми из прошлого, если это для вас важно. Возможна также встреча с родственной душой, которая оставит впечатление, что вы были знакомы еще в прошлой жизни. Вас будут преследовать проблемы из-за задержек транспорта, опозданий на встречи, постоянно могут исчезать из поля зрения важные бумаги и документы. В решении денежных проблем могут помочь родственники, соседи, друзья. Дополнительные доходы может принести интеллектуальный труд, посредническая деятельность, поездки.

Гороскоп для Скорпионов

Период напряженной работы, на вас сваливается много задач и обязанностей, которые требуют большого расхода сил. Из-за усталости могут проявляться скрытые болезни. В это время вы можете сменить работу или заниматься ее поиском. Активность в основном связана с профессиональной деятельностью, обстоятельства складываются подходящим образом, чтобы взяться за дело, которое долго откладывали. Обстоятельства могут заставить вас провести реорганизацию на работе, нанять служащих или возможно, сократить, штат. Если вы — наемный работник, то вокруг вас происходят подобные перемены, вы можете стать спорной фигурой на работе.

Гороскоп для Стрельца

Вам может захотеться пересмотреть характер ваших действий, или же вас вдруг потянет продемонстрировать свои творческие способности. Этот опыт повысит вашу самооценку, что улучшит взаимоотношения в любовной сфере. Чувства в это время интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Усиливается инициативность, практичность и конструктивное использование своей силы и интеллекта, что позволяет решить большинство сложностей во взаимоотношениях. Неделя принесет много приятных встреч, бывшие партнеры напомнят о себе. Не преувеличивайте свою значимость, сдерживайте потребность выражать чувства агрессивно и стремительно.

Гороскоп для Козерогов

Вам захочется перемен дома. Используйте эту неделю для гармонизации ваших романтических отношений. Возможен служебный роман, который может быть бурным, а планы на будущее — самыми оптимистичными и реальными. Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Но проявление ревности может разрушить недавно начавшиеся отношения. Доход приносят путешествия, организация мероприятий, издательская деятельность, научная работа.

Гороскоп для Водолеев

На работе, в бизнесе и в отношениях с вышестоящими людьми нужно быть осторожнее. Могут случаться недоразумения во время переговоров с авторитетными фигурами, начальством, людьми с высоким социальным статусом или с представителями государственных органов. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного внимания в этот период. Возможно нужно будет выразить публично свои идеи, поделиться знаниями и навыками. Возможны новости относительно карьеры и социального статуса, либо возвращение на прежнюю работу.

Гороскоп для Рыб

Вероятны разочарования или вы почувствуете ограничения, которые станут источником раздражения. Они могут касаться работы, здоровья, любви, семьи. Сосредоточившись на себе, своих потребностях и перспективах, вы сможете пересмотреть идеи и убеждения, найти свое истинное призвание, изменить отношение к жизни. Неблагоприятное время для работы с документами, а долгосрочные проекты будут остановлены. Если вы что-то скрываете, то эта информация может открыться многим. Ваши идеи и методы станут предметом внимания публики, и это может помешать реализации планов.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.