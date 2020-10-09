Парни с низким тембром голоса изменяют чаще — исследование

Парни, которых природа наделила низким голосом, больше других склонны к изменам в отношениях.

Такое исследование провели китайские психологи: средний возраст участников эксперимента (116 юношей и 145 девушек) составил 20 лет.

Всех участников попросили зачитать вслух набор слов, а затем оценить свою верность и преданность в отношениях по семибалльной шкале.

Выяснилось, что оценка верности прямо пропорциональна тембру голоса парней.

Парни с низким голосом чаще других ставили себе низкую оценку, а вот парни с высоким голосом высоко оценили свою способность сохранять верность в отношениях.

Дело в тестостероне?

Ученые объясняют, что тестостерон регулирует тембр голоса мужчин.

Высокий уровень тестостерона, который фиксируют у парней с низким голосом, и побуждает к сексуальной активности, в частности, и вне отношений.

Также исследование показало, что девушки проявляли больший интерес к парням с низким голосом, чем к остальным.

В то же время психологи признают, что неточности вполне возможны. Участниками эксперимента были студенты, которые в большинстве находились во временных отношениях.

Источник: Science Direct