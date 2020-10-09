9 октября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

9 октября все христиане восточного обряда празднуют Иоанна Богослова.
Традиционно Иоанна Богослова вспоминают в молитвах во время дальних путешествий; также он считается покровителем людей творческих профессий, в частности, художников.
До 9 октября необходимо было закончить все полевые работы, ведь в это время начинались первые заморозки.
9 октября — какой сегодня праздник
Сегодня, согласно решению ООН, отмечается Всемирный день почты, а также Международный день борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Именины 9 октября
День ангела 9 октября по православному календарю празднуют мужчины с именами Иван (Иоанн), Тихон и Ефрем.
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Традиции и приметы на 9 октября
- На Иоанна Богослова поход в церковь обязателен.
- Нужно было причаститься и исповедаться.
- 9 октября считается поминальным днем: нужно обязательно помолиться за души умерших.
Что нельзя делать 9 октября
- Пить холодную воду.
- Конфигурирование и ссориться на близких и детей.
- Покидать дом после захода солнца.
Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.
Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.