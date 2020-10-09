9 октября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

9 октября все христиане восточного обряда празднуют Иоанна Богослова.

Традиционно Иоанна Богослова вспоминают в молитвах во время дальних путешествий; также он считается покровителем людей творческих профессий, в частности, художников.

До 9 октября необходимо было закончить все полевые работы, ведь в это время начинались первые заморозки.

9 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, согласно решению ООН, отмечается Всемирный день почты, а также Международный день борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Именины 9 октября

День ангела 9 октября по православному календарю празднуют мужчины с именами Иван (Иоанн), Тихон и Ефрем.

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Традиции и приметы на 9 октября

На Иоанна Богослова поход в церковь обязателен.

Нужно было причаститься и исповедаться.

9 октября считается поминальным днем: нужно обязательно помолиться за души умерших.

Что нельзя делать 9 октября

Пить холодную воду.

Конфигурирование и ссориться на близких и детей.

Покидать дом после захода солнца.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.

Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.