PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Иоанна Богослова: какой праздник сегодня, 9 октября

9 октября все христиане восточного обряда празднуют Иоанна Богослова.

Традиционно Иоанна Богослова вспоминают в молитвах во время дальних путешествий; также он считается покровителем людей творческих профессий, в частности, художников.

9 октября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

До 9 октября необходимо было закончить все полевые работы, ведь в это время начинались первые заморозки.

9 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, согласно решению ООН, отмечается Всемирный день почты, а также Международный день борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Именины 9 октября

День ангела 9 октября по православному календарю празднуют мужчины с именами Иван (Иоанн), Тихон и Ефрем.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Традиции и приметы на 9 октября

  • На Иоанна Богослова поход в церковь обязателен.
  • Нужно было причаститься и исповедаться.
  • 9 октября считается поминальным днем: нужно обязательно помолиться за души умерших.

Что нельзя делать 9 октября

  • Пить холодную воду.
  • Конфигурирование и ссориться на близких и детей.
  • Покидать дом после захода солнца.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.

Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка