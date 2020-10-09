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Календарь церковных праздников на октябрь 2020

В церковном календаре на октябрь 2020 есть только одна важная дата – 14 октября. Это Покров Пресвятой Богородицы, который относится к пяти великим православным праздникам.

Он установлен еще при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году.

В этот день также отмечают День защитника Украины, который  с 2015 года стал выходным. Поэтому украинцы смогут отдохнуть среди недели – в среду.

Длительных постов в октябре нет, только однодневные – по средам и пятницам.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Список самых значимых церковных праздников в октябре 2020

  • 6 октября, вторник – зачатие предтечи и крестителя Господня Иоанна.
  • 8 октября, четверг – День памяти преподобного Сергия Радонежского.
  • 9 октября, пятница – преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
  • 14 октября, среда – Покров Пресвятой Богородицы (однодневный пост).
  • 19 октября, понедельник – День памяти апостола Фомы.
  • 26 октября, понедельник – Иверской иконы Божьей Матери.
  • 31 октября, суббота – апостола и евангелиста Луки.
Церковні свята у жовтні 2020

Фото: pixabay.com

Праздники в октябре 2020

В календаре праздников на октябрь 2020 много также официальных и неофициальных дат. В частности, 4 октября профессиональный праздник у работников образования, 8 октября – у юристов.

Работников целлюлозно-бумажной промышленности, а также стандартизации и метрологии будем поздравлять 10 октября, а художников и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы – 11 октября.

14 октября – тройной праздник – Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества.

Сотрудники предприятий пищевой промышленности свой праздник отмечают 18 октября.

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