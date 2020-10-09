Как похудеть во время секса — топ-3 позы

Многие не раз слышали, что вместо таскания железа в зале можно просто заняться активным сексом. Однако это всего лишь стереотип и интимная близость похудеть не поможет, хотя совмещать два приятных занятия никто не запрещал.

— Многие говорят о том, что секс — прекрасный способ похудеть. На самом деле во время даже активного секса вы теряете меньше калорий, чем во время тренировки, поэтому как дополнительная физическая нагрузка — секс прекрасен, — рассказывает сексолог Оксана Ефремова.

Паре стоит использовать позы, в которых она может активно двигаться.

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— Например, наездница — в ней партнер может двигаться снизу, а девушка укреплять бедра. Не забывайте целоваться во время секса, это тоже будет полезно, — рассказывает сексолог.

Топ-3 позы для активного секса, которые под силу каждому:

Наездница

В этой позе очень работают мышцы бедер и ягодиц.

При движении тазом вверх на вдохе максимально сжимаем мышцы ягодиц и тазового дна, на выдохе — опускаемся вниз и расслабляемся. Так продолжаем примерно 4-5 минут.

Лягушка наоборот

Когда почувствуете, что устали, согните колени и откиньтесь назад с упором на руки, выгнувшись как лук. Так мы включим в работу бицепсы и трицепс.

Мужчина в это время бездействовать не будет и перехватит инициативу.

Паук

Вынесите ноги вперед, так, чтобы упереться ступнями в пол около плечей партнера, приподнимите таз и двигайтесь, опираясь только на руки и ноги.

Без физической подготовки это не так-то просто сделать.