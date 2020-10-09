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Факты / Lifestyle

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы 2020

На Покров 2020 можно предсказать, какой будет погода зимой. На это указывают такие знаки: 

  • Журавли улетели на юг — зима наступит рано и будет холодной. 
  • Дуб и береза остались без листвы — год будет легким, если листва на деревьях осталась, значит, год будет тяжелым. 
  • Снег на Покров значит, что и на Дмитриев день (8 ноября) тоже будет снег. 
  • Первый снег выпал до Покрова — зима будет поздней. 
  • Какой будет погода на Покров, такой будет и зима. 
  • На вишнях осталась листва — зима будет теплой. 
  • Если снег не покрыл землю, значит, ждать его не раньше декабря. 
  • Если белки в Покров вылиняли, значит, осень будет теплой. 
  • На Покров ветер с востока или севера — зима будет холодная, с юга — будет теплой, с запада — снежной; ветер переменчивый — к зиме непостоянной. 

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Кроме погодных примет, на Покров есть приметы и для незамужних

  • У иконы Пресвятой Богородицы было принято ставить свечу, чтобы быстрее вступить в брак. Во время того, как ставили свечу, у иконы читали молитву: Отец наш Всевышний, укрой землю снежным покрывалом, а меня одари женихом.
  • На Покров нужно было набрать святую воду в таз и прочесть над ней такие слова: Прошу у Всевышнего благословения на венчание. Отказываюсь от своего одиночества и длинной косы. Пусть ее носит незамужняя девица. Дай мне взамен перстень на замужество да платок. Благослови меня, Господь, на Покров. Аминь. Затем этой водой нужно было умыть лицо, а остатки вылить на землю. 
  • Согласно одной из примет, девушке необходимо было испечь вкусную выпечку и угостить ею всех, кто вызывает у нее приятные и светлые чувства, а также уважение. 
  • Чтобы привлечь благосклонность святых, девушки должны были накормить хлебом бездомных животных и птиц. 
  • Девушки, которые будут веселиться на Покров, будут счастливы и любимы. 
  • Чтобы замужество скорее состоялось, на Покров надевали красивые наряды и покрывали голову платком. 
  • Чтобы найти хорошего и верного жениха, принято было ходить в храм и ставить свечки за здравие всем бывшим партнерам. 
  • На Покров Пресвятой Богородицы привлекали женское счастье в дом с помощью живых цветов и зажженной церковной свечи. 

Выходные на Покров и День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.

Фото: Pixabay

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