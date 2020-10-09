На Покров 2020 можно предсказать, какой будет погода зимой. На это указывают такие знаки:

Журавли улетели на юг — зима наступит рано и будет холодной.

Дуб и береза остались без листвы — год будет легким, если листва на деревьях осталась, значит, год будет тяжелым.

Снег на Покров значит, что и на Дмитриев день (8 ноября) тоже будет снег.

Первый снег выпал до Покрова — зима будет поздней.

Какой будет погода на Покров, такой будет и зима.

На вишнях осталась листва — зима будет теплой.

Если снег не покрыл землю, значит, ждать его не раньше декабря.

Если белки в Покров вылиняли, значит, осень будет теплой.

На Покров ветер с востока или севера — зима будет холодная, с юга — будет теплой, с запада — снежной; ветер переменчивый — к зиме непостоянной.

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Кроме погодных примет, на Покров есть приметы и для незамужних:

У иконы Пресвятой Богородицы было принято ставить свечу, чтобы быстрее вступить в брак. Во время того, как ставили свечу, у иконы читали молитву: Отец наш Всевышний, укрой землю снежным покрывалом, а меня одари женихом.

На Покров нужно было набрать святую воду в таз и прочесть над ней такие слова: Прошу у Всевышнего благословения на венчание. Отказываюсь от своего одиночества и длинной косы. Пусть ее носит незамужняя девица. Дай мне взамен перстень на замужество да платок. Благослови меня, Господь, на Покров. Аминь. Затем этой водой нужно было умыть лицо, а остатки вылить на землю.

Согласно одной из примет, девушке необходимо было испечь вкусную выпечку и угостить ею всех, кто вызывает у нее приятные и светлые чувства, а также уважение.

Чтобы привлечь благосклонность святых, девушки должны были накормить хлебом бездомных животных и птиц.

Девушки, которые будут веселиться на Покров, будут счастливы и любимы.

Чтобы замужество скорее состоялось, на Покров надевали красивые наряды и покрывали голову платком.

Чтобы найти хорошего и верного жениха, принято было ходить в храм и ставить свечки за здравие всем бывшим партнерам.

На Покров Пресвятой Богородицы привлекали женское счастье в дом с помощью живых цветов и зажженной церковной свечи.

Выходные на Покров и День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.