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Факты / Lifestyle

День ангела Зинаиды — лучшие поздравления в картинках

10 октября — День ангела Зинаиды. Это имя имеет греческие корни и переводится как дочь Зевса. По другой версии, оно созвучно с арабским словом, которое имеет значение украшение.

Обладательницы имени очень целеустремлены, усердны и трудолюбивы. Если Зинаида захотела чего-нибудь, она обязательно этого достигнет.

В именины Зинаиды 10 октября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

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Календарь церковных праздников на 2020 год

В 2020 году украинцев ждет еще ряд больших церковных праздников.

Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября, День святого Михаила 21 ноября. Но больше всего таких дней будет в декабре — дни памяти святых Андрея, Варвары, Саввы, Николая.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале на сайте Факты ICTV.

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