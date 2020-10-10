Погода на 10 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 октября будут теплой и без особых осадков.

На Западе ожидается холодная погода, однако без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +16°.

На Востоке синоптики прогнозируют тепло и переменную облачность. Днем температура составит +19°, ночью до +9°.

На Юге синоптики прогнозируют теплую погоду, а вот в Одесской области возможны кратковременные дожди: днем ​​термометры покажут +23°, ночью — до +13°.

На Севере облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Температура ночью до +8°, днем ​​до +19°.

В Центре синоптики обещают такие же погодные условия, как и в северных областях: температура ночью до +9°, днем ​​до +19°.

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В Киеве без осадков, в течение дня солнце время от времени закрывать облака: днем ​​температура воздуха прогреется до +19°, вечером столбик термометра опустится до +11°.

Погода в октябре 2020

Как сообщают синоптики, погода в октябре 2020 будет ожидаемо “осенней” — с дождями и теплыми днями, однако к концу месяца похолодает.

Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.

Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.