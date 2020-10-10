10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии.
Кроме этого праздника, в мире отмечают Всемирный день психического здоровья и Европейский день борьбы за отмену смертной казни.
Именины: Аристарх, Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк, Савватий.
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Народные приметы на 10 октября:
- Сухая погода 10 октября — зима поздно наступит;
- Гроза на Савватия — зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой;
- Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой;
- Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север — погода будет пасмурной, и наоборот.
Что нельзя делать 10 октября:
- Заниматься чем угодно, кроме пчеловодства;
- Ходить в лес, иначе можете заблудиться. Если сильно надо, возьмите с собой пирожок и оставьте его на пеньке для Лесовика..
Праздники в октябре 2020
В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников.
Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа и кончина апостола и эвангелистa Иоанна Богослова 9 октября. Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.