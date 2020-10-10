10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии.

Кроме этого праздника, в мире отмечают Всемирный день психического здоровья и Европейский день борьбы за отмену смертной казни.

Именины: Аристарх, Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк, Савватий.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Народные приметы на 10 октября:

Сухая погода 10 октября — зима поздно наступит;

Гроза на Савватия — зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой;

Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой;

Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север — погода будет пасмурной, и наоборот.

Что нельзя делать 10 октября:

Заниматься чем угодно, кроме пчеловодства;

Ходить в лес, иначе можете заблудиться. Если сильно надо, возьмите с собой пирожок и оставьте его на пеньке для Лесовика..

Праздники в октябре 2020

В октябре украинцев ждет ряд церковных праздников.

Среди них — Покрова Пресвятой Богородицы 14 числа и кончина апостола и эвангелистa Иоанна Богослова 9 октября. Подробный календарь церковных праздников на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.