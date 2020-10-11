День художника 2020: 5 самых известных художников

11 октября в нашей стране отмечают День художника. В Украине много талантливых мастеров живописи, которые получили признание в мире и навсегда вписали свое имя в историю.

По случаю праздника Факты ICTV расскажут о 5 украинских художниках, которые известны всем мире.

Иван Марчук

Иван Марчук – один из самых известных украинских художников, автор более 4 500 картин. Он говорит, что то, что создает – это голос его души. Специалисты выделяют в творчестве Марчука целых двенадцать периодов. Последний – это Взгляд в бесконечность.

Сюжеты моих картин взяты не из реальной жизни. Последний мой цикл Взгляд в бесконечность. Откуда это, спрашивают у меня. Как откуда? Я поднялся вверх, пробил головой небо, посмотрел, какой удивительный и прекрасный мир. Разрезал его на куски и нарисовал этот мир – признался художник в одном из интервью.

Сегодня Иван Марчук – единственный украинец, который вошел в рейтинг Daily Telegraph 100 гениев современности. Больше всего он мечтает, чтобы в Киеве открыли музей его имени.

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Александр Мурашко

Александр Мурашко – известный портретист и последователь направления импрессионизм. Его работы поражают чувственными, эмоциональными образами, а один из излюбленных приемов в творчестве – сочетании ярких цветов, с которыми полотна будто оживали.

В свое время Европа признавала талант Мурашко на уровне Моне и Сезанна, а выставки художника проходили в Дюссельдорфе, Берлине, Кельне и Венеции. Жизнь талантливого художника трагически оборвалась в 1919 году. Его замордовали большевики, которые в то время массово уничтожали украинскую интеллигенцию.

Казимир Малевич

Имя Казимира Малевича на слуху даже у тех, кто никогда не интересовался живописью. Художник родился в Киеве в украино-польской семье, жил на Подолье, Харьковщине и Черниговщине, а рисовать учился в Киевской художественной школе.

Малевич – это выдающийся авангардист своего времени и основатель супрематизма, который нашел применение в урбанистике, плакатах и графике. Черный супрематический квадрат до сих пор остается одной из самых известных и обсуждаемых картин в мире.

Яков Гнездовский

Известный галицкий художник с мировым именем. Его работы украшали кабинет Джона Кеннеди в Белом Доме. Художник работал в разных жанрах графики и живописи – от портрета до экслибриса.

Известность Яков Гнездовский обрел в 50-е годы на выставке графики в Миннеапольском институте искусств. Окончательное признание талантливый мастер получил, когда Ассоциация американских художников в Нью-Йорке купила 220 оттисков его ксилографической серии Сосны.

Евгения Гапчинская

Работы Евгении Гапчинской знакомы каждому украинцу. Они стали узнаваемым трендом современной Украины.

Гапчинская родилась в Харькове и окончила Харьковский художественный институт. Она начинала творческий путь с создания иллюстраций к детским книгам. Сегодня ее работы хранятся в частных коллекциях и выставляются во Франции, Бельгии, Англии, Нидерландах и, конечно, в Украине.

Следом за Всемирным днем художника будет отмечаться День защитника Украины и День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Полный календарь праздников на второй месяц осени – в материале Фактов ICTV.