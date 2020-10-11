В понедельник, 12 октября, на всей территории Украины прогнозируют сухую и теплую погоду.

Только на крайнем западе возможные небольшие дожди.

На юге страны температура воздуха местами будет достигать +23, на востоке +20 +22, в центральных областях — от +18 до +22.

На севере +17 +20, в западных регионах +16 +19.

В Киеве сухо, ночью 10-12, днем ​​17-19 выше нуля.

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Во вторник, 13 октября, значительные дожди ожидаются на западе, умеренные — в Винницкой и Одесской областях.

В южных регионах — до +23, на востоке +24, в центре +22.

На севере страны — от +16 до +21, в западных областях +15 +18.

В столице без осадков, ночью 10-12, днем ​​до +20.

В среду, 14 октября, установится сухая погода, немного похолодает лишь на западе страны.

Здесь температура воздуха составит +9 +13, на севере +16 +19, в центре +18 +22, на юге +19 +22 и на востоке — до +23.

В Киеве сухо, ночью 10-12, днем ​​16-18 градусов тепла.

В четверг, 15 октября, небольшие дожди ожидаются на Закарпатье и северо-западе.

В южных регионах до +23, на востоке +22, в центре 20, на севере — максимум +18 и на западе — от +10 до +16.

В столице облачно с прояснениями, ночью 7-9, днем ​​до +17.

В пятницу, 16 октября, вернутся дожди, сухо будет только в Донецкой и Луганской областях.

На востоке все еще будет +20 +22, на юге +23 и центре 20, а вот в других частях страны будет значительно прохладнее.

На севере и западе — от +10 до +14.

Погода в октябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 будет с дождями и теплыми днями, к концу месяца похолодает до +9 градусов.

В целом и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.