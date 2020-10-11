День ангела Вячеслава празднуют несколько раз в году, одним из таких является 11 октября. Это имя происходит от древнерусских слов вяче, что означает много, очень, и слав (слава).

Значение имени повлияло на характер Вячеславов, поэтому, как правило, они имеют хорошую выносливость и силу воли.

Важное место в их жизни занимает работа. Вячеславы ответственно относятся к любым поручениям, поэтому успешные в любых делах.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС с днем ангела Вячеслава.

С днем именин, Вячеслав, поздравляю!

Забот лишь приятных я Вам пожелаю!

И много любви, много ласки, тепла,

Чтоб шли, как по маслу, все Ваши дела!

***

Сегодня Ангел твой проснулся рано,

Чтоб имя, Владислав, твое восславить,

Чтоб радость в гости вдруг нежданно

Пришла тебя с утра поздравить.

Так пусть же все легко дается,

Удача рядышком идет,

Любовь к судьбе вдруг прикоснется,

В делах любых тебе везет!

***

Достоинства твои хочу прославить,

Ты человек чудесный, Вячеслав!

Сегодня с именинами поздравить,

И пожелать, чтоб ты всегда был прав.

***

Вячеславу в именины

Буду счастья я желать,

Чтобы не было причины

У тебя грустить, страдать.

В целом календарь праздников на октябрь 2020 будет богатым на праздничные дни и даже порадует дополнительным выходным. Ведь 14 октября в Украине отмечают День защитника, который является официальным государственным выходным.