Международный день девочек ежегодно отмечают 11 октября с 2012 года. Решение об учреждении такого праздника принято на 89-м пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Сегодня в ООН констатируют, что многим девочкам до сих пор не позволяют развиваться гендерные нормы, а ранний брак стал синонимом рабства.

Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушения своих прав.

В странах Центральной и Южной Азии самый высокий процент ранних браков: 16% женщин в возрасте 20-24 лет вышли замуж до 15 лет, 43% – до 18 лет.

По статистике, 200 млн девочек и женщин подвергаются операциям, калечащим половые органы, на них также приходится три из четырех жертв торговли людьми.

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Фактов ICTV предлагают подбодрить прекрасную половину человечества и поздравить с Днем девочек СМС из нашей подборки.

***

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость — наша сила!

В душе пусть доброта

У вас царит всегда!

Купайтесь в счастье вечно

И будьте безупречны!

***

Поздравляю, девочки,

Вас с днем международным,

Пусть вас за косы мальчики

Не дергают сегодня.

Пусть дарят вам цветы,

В кино пусть приглашают,

Портфель ваш донести

До дома предлагают.

Желаю вам сегодня

Шутить и улыбаться,

День девочек пусть миру

Несет добро и счастье.

***

Вас, девчонки, поздравляю

С вашим праздником прекрасным,

Бантиков желаю, бусин,

Платьев шелковых, атласных.

Новых сумочек и туфель,

Комплиментов и цветов,

Принцев с белыми конями,

Больше нежных, теплых слов.

***

Есть День мамы, есть День папы,

Международный женский день.

Ну а этот главный самый,

День оборок и сластей!

День косичек, день юбчонок,

Кукол день и день бантов.

Во всем мире День девчонок,

День платочков и цветов!

***

Мир собою украшают,

Ярче солнышка сияют

И косички заплетают,

Чтоб мальчишек привлекать.

Всех девчонок поздравляю,

Смеха звонкого желаю,

Пусть вас счастье обнимает,

И дела идут на пять!

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных праздников.

Самый большой из них приходится на 14 октября, когда в Украине празднуют День защитника и Покров Пресвятой Богородицы.