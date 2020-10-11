Международный день девочек ежегодно отмечают 11 октября с 2012 года. Решение об учреждении такого праздника принято на 89-м пленарном заседании Генассамблеи ООН.
Сегодня в ООН констатируют, что многим девочкам до сих пор не позволяют развиваться гендерные нормы, а ранний брак стал синонимом рабства.
Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушения своих прав.
В странах Центральной и Южной Азии самый высокий процент ранних браков: 16% женщин в возрасте 20-24 лет вышли замуж до 15 лет, 43% – до 18 лет.
По статистике, 200 млн девочек и женщин подвергаются операциям, калечащим половые органы, на них также приходится три из четырех жертв торговли людьми.
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Фактов ICTV предлагают подбодрить прекрасную половину человечества и поздравить с Днем девочек СМС из нашей подборки.
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Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
И слабость — наша сила!
В душе пусть доброта
У вас царит всегда!
Купайтесь в счастье вечно
И будьте безупречны!
***
Поздравляю, девочки,
Вас с днем международным,
Пусть вас за косы мальчики
Не дергают сегодня.
Пусть дарят вам цветы,
В кино пусть приглашают,
Портфель ваш донести
До дома предлагают.
Желаю вам сегодня
Шутить и улыбаться,
День девочек пусть миру
Несет добро и счастье.
***
Вас, девчонки, поздравляю
С вашим праздником прекрасным,
Бантиков желаю, бусин,
Платьев шелковых, атласных.
Новых сумочек и туфель,
Комплиментов и цветов,
Принцев с белыми конями,
Больше нежных, теплых слов.
***
Есть День мамы, есть День папы,
Международный женский день.
Ну а этот главный самый,
День оборок и сластей!
День косичек, день юбчонок,
Кукол день и день бантов.
Во всем мире День девчонок,
День платочков и цветов!
***
Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.
Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!
Праздники в октябре 2020
В календаре на октябрь 2020 много официальных и неофициальных праздников.
Самый большой из них приходится на 14 октября, когда в Украине празднуют День защитника и Покров Пресвятой Богородицы.