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Apple в ноябре представит линейку MacBook с новым процессором

В ноябре 2020 года американская компания Apple презентует обновленную линейку MacBook. Однако точная дата на данный момент не известна.

Компания покажет первый MacBook на базе процессоров ARM.

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Первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X.

Преимуществом ARM называют улучшенную производительность и экономичность.

Новые iPad и Apple Watch

В сентябре компания представила две новые версии Apple Watch, iPad и iPad Air.

Также представили единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness.

На презентации Apple 2020 не показали новую линейку iPhone 12 накануне все же появилась информация, которыми могут быть некоторые модели.

Источник: Bloomberg

Фото: Unsplash

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