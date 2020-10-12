12 октября — День ангела Виктории. У этого имени латинские корни, оно означает победительница.

Обладательницы имени очень свободолюбивы, имеют сильный характер. Виктории любят быть в центре внимания, однако нередко могут быть эгоистками.

Именины Виктории в 2020 году также выпадают на 6 и 30 ноября, 23 декабря.

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В День ангела Виктории 12 октября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

Календарь церковных праздников

В последние три месяца 2020 года украинцев ждет ряд церковных праздников.

Ближайший будет 14 октября — Покрова Пресвятой Богородицы. Немало таких дат будет в ноябре и декабре, например, дни памяти святых Андрея, Варвары, Саввы, Николая.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.