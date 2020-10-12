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День борьбы с артритом: какой праздник сегодня, 12 октября

12 октября в мире отмечают День борьбы с артритом, который проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996 года.

Артрит — это воспалительное заболевание суставов. Больной артистом чувствует боль во время активных движений, сгибании и разгибаний.

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Согласно церковному календарю, 12 октября день преподобного Феофана Милостивого.

Именины: Иван, Феофан.

Народные приметы на 12 октября: 

  • Если в этот день будет ясное, звездное небо, то это к сухой осени.
  • Если вечером туман, то не будет заморозков. 
  • Если утром ветер сильный, но к вечеру становится слабым, то это к ясной погоде. 

Что нельзя делать 12 октября:

  • Запрещено играть в азартные игры, потому что потеряете удачу навсегда.
  • Нельзя здороваться с первым гостем, потому что так он заберет в вашей семьи здоровье.
  • Нельзя грустить, потому что весь год будете плакать.
  • Запрещено давать в долг.

Выходные на Покров и День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.

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