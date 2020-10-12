История Покрова начинается с 910 года. Согласно легенде, когда Константинополь находился в осаде у сарацинов, его жители молились о спасении.

Тогда у Андрея Константинопольского случилось видение: Богородица со своей головы сняла покрывало и накрыла им людей. После этого осаждающие отступили. Богородица защитила город, а сам праздник стал символом заступничества.

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Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы:

на Покров нельзя выполнять тяжелую работу, в частности делать уборку в доме, стирать и гладить вещи и т. д;

нельзя ссорится с окружающими и близкими людьми, а также ругаться и держать в голове плохие мысли;

девушки на Покров должны носить только юбки или платья.

Если 14 октября не выходной день, то работать разрешается.

На Покров Пресвятой Богородицы принято угощать родных и друзей блюдами, подкармливать птиц и животных. Раньше девушки поутру заплетали косы и только к вечеру могли их распустить. Еще одна традиция — держать живые цветы в доме.

Приметы на Покров

По приметам на Покров Пресвятой Богородицы можно определить погоду зимой и судьбу девушки.

Считается, если журавли полетели на юг — зима наступит рано и будет холодной, а также какой будет погода на Покров, такой будет и зима.

Незамужние девушки на Покров привлекали женское счастье в дом с помощью живых цветов и воспаленной церковной свечи. В этот день принято ставить свечу у иконы Пресвятой Богородицы, чтобы быстрее выйти замуж.