Что подарить на День защитника Украины 2020

День защитника Украины — один из самых важных праздников в году. Кроме подарков и поздравлений, в этот день стоит поблагодарить всех защитников нашей страны.

Чтобы подарить парню, мужу или другу не банальный, а особый и знаковый подарок, нужно знать его интересы и хобби.

Лучшие идеи подарков на День защитника Украины — в материале Фактов ICTV.

Настольные игры

Если вы видитесь не так часто, как того хотелось, настольная игра станет не только отличным вариантом для подарка, но и поводом собраться и весело провести время.

Сейчас интернет-магазины предлагают широкий ассортимент игрушек на любой вкус, начиная от стратегий, исторических игр, и заканчивая классической Монополией с различными стилизациями.

Кроме этого, настольная игра (если для двоих) — это отличный способ сблизиться. Особенно актуально во время карантина, когда нужно оставаться дома.

Чай, кофе, сладости

В холодную осеннюю пору именно домашний уют может создать хорошее настроение.

Подарок в виде вкусных подарочных наборов — еще один замечательный вариант.

В магазинах можно найти множество вариаций и вкусов, однако лучше заранее узнать, что нравится вашему избраннику.

Гаджеты

В современном мире важно всегда оставаться на связи, особенно, если речь идет о военных.

Иногда телефонный звонок или сообщение может создать настроение на целый день.

Конечно, не обязательно дарить последнюю модель iPhone, но планшет, смартфон или беспроводные наушники — это отличный презент.

Мужские наборы

Каждый человек хочет получить особый, уникальный подарок. В зависимости от предпочтений, мужской набор можно подобрать с множеством вариаций.

Это может быть рубашка и запонки, кожаный пояс с гравировкой, или классическое сочетание — духи и стильный кошелек.

Пользуясь этим ежедневно, мужчина (парень, друг, коллега) будет часто вспоминать вас.

Дорогой алкоголь

Распространенный факт: среди парней есть немало ценителей хорошего алкоголя. Если это о вашем избраннике — можно считать, что подарок готов.

Специализированные магазины предлагают множество сортов вин, а если хотите чего-то покрепче — можно остановиться на ирландском виски или карибском роме.

Такой подарок вы сможете разделить вместе со своим возлюбленным, что сделает вечер более атмосферным.

Календарь праздников на октябрь 2020

В подробном календаре праздников на октябрь 2020 Факты ICTV рассказали, какие даты отмечают украинцы во втором месяце октября.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Именно в этот день силами советских и повстанческих войск территорию Украины окончательно покинула армия Третьего Рейха.