Погода на 12 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

На 12 октября синоптики прогнозируют возвращение тепла в Украину.

В западных регионах страны пройдут дожди. Воздух прогреется до 19° днем и 12° ночью.

На Севере Украины будет облачная погода с прояснениями. Температура днем 17-22°, ночью 10-13°.

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В центральных областях также солнечно и без осадков. Столбики термометров покажут 19-22° днем и 9-12° ночью.

На Востоке синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура днем 20-22°, ночью 10-14°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к достаточно ясной погоде без осадков. Воздух прогреется до 24° днем и до 16° ночью.

Погода в октябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 будет с дождями и теплыми днями, к концу месяца похолодает до +9 градусов.

В целом и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.