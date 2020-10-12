Заражены более миллиона устройств: эксперты нашли новую киберугрозу

Эксперты компании ESET совместно со специалистами компаний Microsoft обнаружили новую вирусную компьютеру угрозу — ботнет Trickbot.

Он с 2016 года заразил более миллиона устройств во всем мире, сообщили в компании ESET.

ESET удалось заблокировать более 125 тыс. вредных образцов.

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— Trickbot — одно из самых распространенных семейств вредоносных банковских программ, а этот тип угрозы представляет опасность для пользователей во всем мире, — объясняет Жан-Ян Бутин, руководитель исследовательской лаборатории ESET.

Киберпреступники использовали Trickbot как банковский троян, чтобы похищать учетные данные для входа в интернет-банкинг, чтобы украсть деньги.

Арестовали хакеров в Харькове

Полиция Харькова арестовала хакеров, распространявших вредоносное программное обеспечение в интернете.

Благодаря вируса хакеры получали личные пароли и логины жертв, заходили на страницы в соцсетях, игровые и электронные банковские акаунты. После этого они выводили из них средства.

Преступной группе удалось проникнуть в более 100 млн пользовательских учетных записей.