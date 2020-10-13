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Apple представила новую беспроводную зарядку

Американская компания Apple представила публике новую беспроводную зарядку Magnets для смартфонов iPhone 12.

Она сможет также заряжать часы Apple.

Читайте: Презентация iPhone 12 от Аpple (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Apple представила новую беспроводную зарядку Magnets

Для нового зарядного устройства в корпус iPhone 12 вставлены магнитные кольца.

Apple представила новую беспроводную зарядку Magnets

К iPhone 12 выпустят новые аксессуары с поддержкой MagSafe, включая чехлы.

Новый iPhone 12

Apple 13 октября представила публике новый смартфон iPhone 12.

Главной отличительной чертой нового iPhone 12 называют то, что он поддерживает пятое поколение мобильной связи — 5G.

Источник: Apple

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