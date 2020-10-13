Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста

Социальная сеть Facebook ограничит доступ к контенту об отрицании Холокоста.

— Наше решение подкрепляется документально подтвержденным ростом антисемитизма в глобальном масштабе и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи, — заявили в пресс-службе Facebook.

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Соцсеть ссылается на исследование, в которых говорится, что 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают Холокост мифом или преувеличением.

Если у пользователей будут появляться запросы на контент об отрицании Холокоста, то Facebook будет перенаправлять их на достоверную информацию.

— Я боролся с противоречием отстаивания свободы слова и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста, — отметил глава Facebook Марк Цукерберг.

Социальные сети Facebook и Instagram с 6 октября удаляют контент QAnon, даже если он не содержит агрессивных призывов.

QAnon — популярная теория заговора в США. Согласно ей, президент Дональд Трамп планирует разоблачить международную схему вовлечения в проституцию несовершеннолетних.