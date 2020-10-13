HomePod Mini: Apple показала беспроводную колонку (ФОТО)

Американская компания Apple 13 октября презентовала беспроводную колонку HomePod Mini с поддержкой Siri.

Колонка работает на чипе Apple S5 и имеет тканевую оболочку, а сверху ее оснастили светодиодной подсветкой.

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HomePod Mini: Apple презентовала беспроводную колонку с поддержкой Siri / 2 фотографии

Новые iPad и Apple Watch

В сентябре 2020 года прошла презентация Apple, на которой компания презентовала две новые версии Apple Watch, iPad и iPad Air.

Кроме того, компания продемонстрировала единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness.

Традиционно на сентябрьской презентации Apple почетное место занимает новая модель iPhone, однако в 2020 году компания не показала новую линейку смартфонов.